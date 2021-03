Moradores de Águas Claras, no Distrito Federal, tiveram uma surpresa um tanto peculiar na tarde de sábado (27), quando uma faixa inusitada foi colocada em uma rua da região.

“Homem de 38 anos procura uma futura esposa” era o que dizia o letreiro, além do telefone para contato bastante destacado.

O ‘anunciante’ Sérgio Lopes é um perito judicial e, em entrevista ao Metrópoles, contou que decidiu recorrer ao meio menos comum, pois os sites de relacionamento não estavam surtindo bons resultados.

“Nos apps, tem um excesso de candidatos, e vira uma verdadeira bagunça. Homens aprontam, mandam nudes indesejados, propostas indecentes, e há um número muito grande de abordagens”, explicou.

Ele afirma que a ideia foi muito espontânea “pela necessidade”, pois, após o início da pandemia ficou ainda mais difícil conseguir um relacionamento com pessoas da internet.

Resultado

Com a faixada exposta, o perito disse ter recebido várias ligações. Algumas, com brincadeiras sobre a atitude e outras interessadas no anúncio. No entanto, afirma que ainda não aconteceu nada muito interessante.

A ideia é que, com a faixa, ele conheça gente nova, que também planeje um relacionamento sério.

“Vamos ver se rola a química, se a pessoa vai gostar de mim como sou. Às interessadas, a proposta segue aberta”, conclui.

