As inscrições para 625 vagas gratuitas de qualificação profissional ofertadas pelo Programa Novos Caminhos terminam na próxima segunda-feira (05).

São oportunidades para os cursos de Assistente de Recursos Humanos e Assistente Administrativo destinadas a jovens residentes em Goiás, com idade a partir de 15 anos completos, que tenham concluído o Ensino Fundamental 2.

As aulas, no regime de educação a distância (EaD), terão início no dia 3 de maio e se encerrarão no dia 5 de julho, com carga horária de 160 horas.

Os cursos, realizados por meio de parceria com o Governo Federal, têm certificação reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC).

“São qualificações demandadas pelo setor produtivo em Goiás e com alta empregabilidade”, explica o superintendente de Capacitação e Formação Tecnológica da Secretaria de Desenvolvimento e Inovação (Sedi), José Teodoro Coelho.

As unidades que ofertam os cursos são a Escola do Futuro do Estado de Goiás Brandão de Castro, em Mineiros, e a Escola do Futuro Sara Kubitscheck, em Santo Antônio do Descoberto.

A Sedi lembra apesar da origem ser estes dois municípios podem se inscrever e participar estudantes de qualquer localidade em Goiás. Acesse o edital e formulário de inscrição.

Novos Caminhos é um programa de educação profissional e tecnológica gerido pela Sedi. Tem como público-alvo o jovem em busca de qualificação para o mercado de trabalho.

O projeto foi estruturado de forma a proporcionar oportunidades, emprego, renda e novas tecnologias aos futuros profissionais, tornando-os tecnicamente aptos para os novos tempos.