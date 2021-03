O Araguacema, clube da 1ª divisão do Campeonato Tocantinense, anunciou a contratação do goleiro Bruno, ex-Flamengo.

“É meu povo. Está chegando reforço na altura. Seja bem-vindo”, escreveu a equipe em publicação no Instagram.

Há duas semanas, Bruno chegou a ser anunciado como reforço do Esporte Clube Atlético Carioca, de São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, para a disputa da Série C do Campeonato Carioca, equivalente à quinta divisão. Porém, dias depois, a equipe divulgou que a negociação estava encerrada.

O goleiro Bruno, que passou oito anos e dez meses preso pelo assassinato de Eliza Samudio, está com 36 anos e, no ano passado, vestiu a camisa do Rio Branco, do Acre, time pelo qual disputou a Série D do Campeonato Brasileiro, a Copa Verde e o Estadual. Ele fez 18 jogos e marcou um gol.