Está preso o homem que perseguiu e assassinou colega a facadas no Centro de Anápolis

O Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) da Polícia Civil, cumpriu na manhã desta terça-feira (06) um mandado de prisão preventiva contra um morador em situação de rua, de 43 anos, identificado apenas como A. C. N., em Anápolis.

O homem é apontado como um dos autores do homicídio contra o colega Márcio Belmiro da Silva, de 38 anos, registrado no dia 28 de maio do ano passado, no Centro da cidade.

A vítima, que também vivia em situação de rua, teria se envolvido em uma confusão com o suspeito na Praça Bom Jesus e quebrado uma garrafa de bebida alcóolica na cabeça dele.

Em seguida, Márcio foi perseguido pelo homem, e outros dois comparsas que também estão presos, e morto com facadas no tórax.

Imagens registradas por câmeras de seguranças de estabelecimentos nas proximidades mostram toda a correria.

Câmeras flagraram momento em que homem é perseguido, pouco antes de ser assassinado, no Centro de Anápolis. pic.twitter.com/3eOK0hJXys — Portal 6 (@portal6anapolis) April 6, 2021

A. C. N. tem passagens por furto e já foi encaminhado ao Centro de Inserção Social Monsenhor Luiz Ilc, a cadeia pública de Anápolis.