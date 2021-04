Corpo é encontrado em estado avançado de decomposição na região Central de Anápolis

Policiais militares foram acionados nesta terça-feira (06) para comparecer em um imóvel em construção, no Residencial Virgínia Corrêa, na região Central de Anápolis, após o proprietário chegar, sentir um forte cheiro e perceber que haviam muitas moscas.

Assim que a equipe localizou o endereço e entrou, encontrou o corpo de um homem em avançado estado de decomposição. Ele foi identificado como Luiz César Dias, de 57 anos.

Um funcionário da obra, que foi quem contratou Luiz, afirmou aos agentes que viu a vítima na última sexta-feira (02) e estaria tudo bem. Ambos porém, teriam sido diagnosticados com Covid-19.

Apesar disso, Luiz foi autorizado pelo colega a dormir no local porque não teria para onde ir. A principal suspeita é que ele tenha sofrido um mal súbito.

A causa exata do óbito será confirmada pelo laudo do Instituto Médico Legal (IML), que fez o recolhimento do corpo.

O Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) da Polícia Civil também foi chamado e acompanhou toda a situação.