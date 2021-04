Com mais de 700 vagas, Marinha lança concurso público para aprendiz

A Marinha está prestes a dar início ao seu novo concurso público e estima ofertar, ao todo, 750 vagas para aprendizes, segundo o levantamento do Gran Cursos Online, empresa especializada em educação e capacitação para concursos públicos.

De acordo com o edital lançado recentemente, as oportunidades serão disponibilizadas para o gênero masculino que tenha nível médio completo ou esteja em fase de conclusão do último ano. Além disso, os candidatos interessados em concorrer às vagas devem ter 18 anos ou menos de 22 anos no primeiro dia de janeiro de 2022 e possuir mais de 1,54m de altura e no máximo 2m.

As inscrições para o Concurso Público de Admissão às Escolas de Aprendizes-Marinheiros em 2021 poderão ser feitas a partir das 08h do dia 24 de maio até às 23h59 do dia 13 de junho, pelo site oficial do Serviço de Seleção do Pessoal da Marinha (SSPM). O valor a ser pago pela inscrição é de R$ 40,00. Já os inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) ou doadores de medula óssea poderão solicitar a isenção da taxa por e-mail ou entregar pessoalmente em uma das OREL do anexo I do edital, entre os dias 24 de maio e 04 de junho.

Os profissionais aprovados participarão do curso de formação com duração de um ano, que será realizado pela escola de Aprendizes-Marinheiros gratuitamente. Durante esse período, a remuneração inicial é de R$ 1.303,90, além de ser proporcionado alimentação, uniforme, assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa. Depois da formação e da promoção à graduação, o salário passará a ser de R$ 2.294,50. A seguir, veja o resumo do concurso:

Marinha – Aprendiz Marinheiro 2021 Banca organizadora Comissão própria Cargo Aprendiz Marinheiro Escolaridade Nível médio Carreira Militar Lotação Nacional



As demais fases da seleção são compostas de Verificação de Dados Biográficos (VDB); Inspeção de Saúde (IS); Teste de Aptidão Física (TAF); Avaliação Psicológica (AP); Verificação de Documentos (VD); e Procedimento de Heteroidentificação Complementar à Autodeclaração (PH), todas de caráter eliminatório.A prova objetiva para Aprendiz Marinheiro está prevista para ocorrer na segunda quinzena de julho deste ano.

O processo seletivo consiste em uma prova escrita objetiva com 50 questões, sendo distribuídas em 15 questões de Português, 15 de Matemática, 15 de Ciências (Física e Química) e 05 de Inglês, de caráter eliminatório e classificatório, que valerá de 0 a 100 pontos. Serão eliminados do concurso público os candidatos que obtiverem nota inferior a 50 pontos em toda a prova, além de nota inferior a 10 pontos em qualquer uma das disciplinas que compõem a avaliação.

Mais informações estão no edital.