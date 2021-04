Cadela morre ao cair do 19º andar no Jundiaí e empresário quebra tudo no apartamento de luxo

A morte de uma cadela schnauzer miniatura movimentou um condomínio de luxo nesta sexta-feira (09), em Anápolis.

O animal caiu do 19º andar de um apartamento do Forma Opus, próximo ao Parque Ipiranga, no Bairro Jundiaí, e fez um empresário, que havia abandonado família no domingo (04), retornar ao imóvel.

O homem, de 41 anos, ficou sabendo da tragédia após uma ligação da esposa e quando chegou ao local ficou transtornado e violento, assustando todos os vizinhos com os gritos.

A mulher, que havia saído, precisou voltar às pressas porque, além dele xingar as filhas e a empregada pelo acidente doméstico, também passou a quebrar os móveis.

Mas mesmo com a presença dela, o empresário não parou. Continuou destruindo o apartamento, passou a fazer ameaças de morte e ainda tentou agredi-la.

A mulher só conseguiu chamar a Polícia Militar (PM) quando aproveitou um momento descuido do esposo e foi para um apartamento vizinho.

Ele, contudo, desceu para o estacionamento e, após mais briga, quebrou os dois retrovisores e fugiu com o veículo dela.

Câmeras de segurança do circuito interno do Forma Opus registraram todo o barraco, que só terminou com a chegada da corporação.

Na Delegacia-Geral, a mulher prestou queixa por ameaça, injúria, lesão corporal e dano e solicitou medida protetiva contra o empresário.

Ela, que tem 37 anos, contou que os dois são casados há 21 anos e que ele tinha saído de casa após ela descobrir uma traição.

Disse ainda que no ano passado sofreu traumatismo craniano com uma agressão do esposo, mas que não denunciou o caso pois, apesar de tudo, ele é um bom pai para as filhas.