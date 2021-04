Empresa está selecionando 50 funcionários em Anápolis para trabalhar

A empresa Make Pack e o Grupo Josidith estão com uma seleção aberta para preencher 50 postos de trabalho.

Ao todo, a Make Pack tem 20 vagas para Operador de Máquina Industrial e outras 20 para auxiliar geral. Ambas são para a empresa que fica no Setor Sul Jamil Miguel, em Anápolis.

O único requisito para as funções é experiência mínima de seis meses.

Já o Grupo Josidith está com 10 oportunidades para executivo de vendas, que podem morar em Anápolis, mas precisam ter disponibilidade para atuar na fábrica de Leopoldo de Bulhões.

A exigência neste cargo é experiência com vendas, negociações e relacionamentos com clientes, tanto presencial quanto com recursos online.

Apesar de serem empresas diferentes, todo processo seletivo será feito pelo RH do Grupo Josidith.

Por isso, os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected] e colocar o nome da função desejada no campo do assunto.