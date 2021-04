Acionada duas vezes, PM encontra idosos mortos dentro de casa em Anápolis

Nesta sexta-feira (09), policiais militares foram acionados duas vezes, em um intervalo de apenas duas horas, para registrar mortes de idosos em Anápolis.

O primeiro caso ocorreu na Vila Santa Maria da Nazareth, quando um homem chegou na casa da avó, que há alguns anos era acamada, e a encontrou sem nenhum sinal vital.

Assim como os militares, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve no local, mas a equipe pôde apenas confirmar o óbito da idosa, que tinha 85 anos.

O segundo caso aconteceu no Residencial Portal do Cerrado. Neste caso, os socorristas do SAMU também foram chamados para tentar socorrer um homem de 65 anos.

Os procedimentos de reanimação duraram por mais de uma hora, mas ele não chegou a apresentar nenhuma resposta. A suspeita é que ele tenha sido acometido por um infarto.

Uma equipe do Serviço de Verificação de Óbito (SVO) da Polícia Científica ainda precisou ir até a residência para acompanhar toda a situação.

Ambos os casos foram registrados pelos agentes como morte natural.