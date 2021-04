Vacinação contra gripe começa nesta segunda (12) em Anápolis; veja grupos prioritários

A partir desta segunda-feira (12), a Prefeitura de Anápolis inicia a vacinação contra a gripe (Influenza) para grupos mais vulneráveis da doença.

São eles: crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes, puérperas (45 dias pós parto), indígenas e trabalhadores da saúde.

Os atendimentos para imunização ocorrerão de segunda à sexta, das 7h30 às 10h30, e das 13h15 às 16h30.

Um total de 13 pontos estão espalhados em regiões estratégicas da cidade, que são as unidades de saúde do Jardim Alvorada, Calixtópolis, Adriana Parque, Arco Verde, Parque dos Pirineus, Conjunto Filostro Machado, Setor Industrial Munir Calixto, Vila Fabril, São Carlos, São Lourenço, Vila Norte, Jardim Suíço e Unidade de Saúde Ilion Fleury (Jundiaí).

A segunda etapa da vacinação contra a gripe terá início em 11 de maio. Serão iniciados idosos e professores até 08 de junho.

A terceira fase começa no dia 09 de junho e vai até 09 de julho, alcançando pessoas com comorbidades, com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo e de portos, forças de segurança pública e armadas, presos e jovens em medidas socioeducativas.