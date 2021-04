Segunda onda da Covid está arrefecendo em Anápolis, mas o registro de mortes não para

Os hospitais notificaram à Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) nesta segunda-feira (12) mais 10 óbitos por Covid-19. Um total de 968 já perderam a vida em decorrência da doença em Anápolis.

Segundo a pasta, as vítimas foram uma mulher, de 72 anos, que faleceu no dia 22 de março; uma mulher, de 94, que foi a óbito no dia 10 de abril; três mulheres, de 44, 56 e 85, e três homens, 38, 44 e 58 anos, que faleceram no dia 11; além de um homem, de 64, e uma mulher, de 73, que não resistiu hoje.

Elas estavam no Hospital Etadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA), Santa Casa, Clínica Cliame (Goiânia), Centro de Internação Norma Pizzari Gonçalves e Hospital Evangélico Goiano (HEG).

Também foram confirmados mais 106 casos – 63 de moradores do sexo feminino, com idade entre 02 e 94 anos, e 43 do sexo masculino, de 01 a 81. Do acumulado de 33.724 registros, 26.827 são daqueles que já receberam alta e, portanto, são considerados curados pela Semusa.

Por outro lado, a pasta monitora 5.742 infectados em isolamento domiciliar e 160 internados. A ocupação de UTIs na rede municipal está 72%, ou seja, somente 67 dos 93 leitos têm pacientes. Em melhor situação estão enfermarias que das 109 montadas, apenas 56 das ocupadas – o que equivalente a 51%.