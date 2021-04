Com novas mortes, Anápolis ainda tem 110 pessoas internadas com Covid-19 na rede municipal

A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) contabilizou mais nove mortes por Covid-19 nesta quarta-feira (14).

Conforme o boletim informativo emitido pela pasta, os óbitos ocorreram entre 10 de abril e hoje.

Apenas duas das vítimas tem menos de 60 anos. As demais fatalidades são de idosos que não resistiram à doença e estavam internadas em hospitais da rede pública e privada no estado.

Dia 10/04 – um homem de 72 anos

Dia 11/04 – duas mulheres, de 61 e 69 anos, e um homem de 59 anos

Dia 12/04 – um homem de 50 anos e uma mulher de 80 anos

Dia 13/04 – uma mulher de 60 anos e um homem de 69 anos

Dia 14/04 – um homem de 71 anos

Com essa nova atualização, Anápolis chega a um total de 987 vidas perdidas desde a pandemia. Quase 6 mil permanecem em isolamento domiciliar por terem testado positivo para o novo coronavírus. Outros 27 mil terminaram a quarentena e podem se considerar curados.

Nas últimas 24h foram confirmados 27 casos, sendo 15 do sexo feminino (com idade entre 11 e 80 anos) e 12 do sexo masculino ( de 06 a 72 anos).

Leitos

Embora a taxa de ocupação de leitos de enfermaria e UTI tenha diminuído consideravelmente, ainda é substancial o número de pessoas internadas por causa da Covid-19 em Anápolis.

Até o momento desta publicação, havia um total de 49 pacientes com quadro moderado e 61 em estado grave an rede municipal.