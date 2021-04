“Enfia esse Polígrafo no teu c…”, diz filho de Lula para Pedro Bial após fala do jornalista

Mônica Bergamo, de SP – Luis Claudio Lula da Silva, um dos filhos do ex-presidente Lula, rebateu as críticas do apresentador Pedro Bial, que afirmou que só entrevistaria o petista se pudesse contar com um detector de mentiras (polígrafo) durante a conversa.

“Enfia esse Polígrafo no teu CU”, escreveu Luis Claudio numa rede social nesta quinta (15).

Bial deu essa declaração ​em entrevista ao “Manhattan Connection”, na TV Cultura, na quarta (14), ao responder ao apresentador Lucas Mendes, que perguntou se teria algum convidado que não iria ao seu programa, o Conversa com Bial (Globo).

“O Lula, ele já até disse que gostaria de fazer o programa comigo, mas tinha que ser ao vivo. Pode até ser ao vivo, mas aí teria que ter um polígrafo acompanhando todas as falas dele”, respondeu Bial.

A declaração repercutiu nas redes sociais, levando o nome de Bial aos assuntos mais comentados no Twitter na manhã desta quinta (15).

Mauricio Stycer, colunista da Folha de S.Paulo, por exemplo, criticou o apresentador. Afirmou que foi uma “grosseria gratuita”.

“Bial não teria dificuldade nenhuma de entrevistar Lula ao vivo e confrontá-lo com eventuais mentiras. A grosseria expressa mais a falta de disposição de fazer a entrevista do que, realmente, temor que o ex-presidente diga alguma mentira. Afinal, se acontecesse, não seria a primeira vez que um entrevistado diria mentiras em seu programa”, escreveu em texto publicado no UOL.

Outros petistas reagiram ao comentário. O deputado federal e ex-ministro da Saúde Alexandre Padilha postou vídeo em que Bial aparece em entrevista a Jô Soares dizendo que o golpe militar no Brasil não foi golpe. “Tem gente que chama de revolução, tem gente que chama de golpe, tem gente que chama de contragolpe, o movimento… Acho que pode ser chamado de contragolpe também”, afirma Bial no vídeo.