Regado a tiros e bebidas, aniversário de empresário de Anápolis acaba na delegacia

Um empresário de Anápolis, que está completando 40 anos neste sábado (17), teve de ser encaminhado à Central de Flagrantes durante a madrugada após se “exceder” nas comemorações de aniversário.

A equipe da Polícia Militar fazia um patrulhamento nas proximidades do aeroporto do município, quando ouviu uma série de disparos de arma de fogo e se aproximou para descobrir do que se tratava.

Assim que perceberam que os tiros partiram de um carro, os agentes iniciaram uma perseguição e conseguiram abordar o motorista na frente de um posto de combustíveis.

A arma estava em cima do banco do passageiro e o empresário apresentou todos os documentos de registro da arma.

Ele também confessou que estava muito eufórico pelo aniversário e, por isso, ingeriu bebidas alcoólicas e cometeu o ‘deslize’ de atirar no chão até as balas acabarem.

Os policiais o convidaram para um teste de bafômetro, mas o motorista se recusou a fazê-lo.

Na delegacia, o empresário foi autuado por embriaguez ao volante e disparo de arma de fogo.