Respeitado em todo o país, músico anapolino morre de Covid-19 no aniversário

Anápolis amanheceu mais triste neste domingo (18) com a notícia do falecimento do músico Manassés Aragão.

Logo hoje, quando completava 40 anos, o talentosíssimo trompetista partiu, em decorrência das complicações da Covid-19.

Desde o último dia 04, ele esteve internado no Hospital Santa Bárbara, localizado na capital Goiânia.

Nascido em Anápolis, Manassés rapidamente se tornou referência em todo o estado e país, tendo no currículo participações nas bandas de alguns das maiores referências da Música Popular Brasileira (MPB), como Toquinho e Milton Nascimento.

A notícia logo chegou ao restante da comunidade artística, que rapidamente se mobilizou para prestar condolências ao companheiro, que tanto encantava os amantes da boa música.

Foram várias as mensagens de carinho que, muito mais que lamentar a morte do músico, ressaltaram todo seu talento, sucesso e carisma enquanto em vida.

Manassés deixa a esposa e também dois filhos.

Amigos e antigos companheiros se juntaram e organizaram uma vaquinha para auxiliar a família neste momento difícil, com os respectivos custos necessários.

A transferência pode ser realizada através do PIX, pela chave 883.700.701-91.