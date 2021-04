Morre aos 74 anos o fundador do Hospital de Queimaduras de Anápolis

Será sepultado no final da tarde, no cemitério São Miguel, no Centro de Anápolis, o médico causiologista Sebastião Célio Rodrigues da Cunha, diretor-geral e fundador do Hospital de Queimaduras de Anápolis.

Respeitado em todo o país pelo trabalho com pacientes queimados, o profissional tinha 74 anos e estava internado no Ânima Centro Hospitalar para realizar uma cirurgia.

A morte dele foi comunicada pelo Hospital de Queimaduras durante a manhã desta terça-feira (20) nas redes sociais.

Sebastião deixa esposa, a anestesista Leila de Sá Rodrigues da Cunha, e dois filhos também médicos.