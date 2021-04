Apresentador do SBT não tem CNH, bate carro e acabou sendo levado para delegacia

O apresentador Dudu Camargo, 22, esteve envolvido em um acidente de trânsito na manhã do último domingo (18). Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, a colisão ocorreu na zona oeste da cidade e ninguém ficou ferido.

O apresentador do telejornal Primeiro Impacto (SBT) dirigia um carro da Mercedes Benz quando colidiu com uma moto, de um sapateiro de 21 anos, entre a Avenida Morumbi e a Rua Alvarenga, no bairro Morumbi. A SSP-SP informa que nenhum dos motoristas possui habilitação para conduzir seus veículos.

A polícia militar foi chamada ao local e constatou que, além de Camargo não possuir habilitação, seu veículo está com o licenciamento atrasado. Já o sapateiro, possui apenas habilitação para a categoria B, que permite a condução de veículos com quatro rodas e não de ciclomotores.

Os dois foram encaminhados para o 89º DP (Jardim Taboão). Na delegacia, o jornalista disse que “trafegava com seu veículo pela Avenida Morumbi e, quando passou no sinal verde para cruzar a Rua Alvarenga, teve seu veículo atingido lateralmente pelo ciclomotor”, segundo o comunicado da SSP-SP.

Já o sapateiro afirmou que “estava pela Alvarenga quando colidiu com a lateral do automóvel. Ele contou que apenas sofreu escoriações e foi atendido no local pelo Resgate”. Os dois assinaram um termo circunstanciado pelo choque e dirigir sem permissão ou habilitação, encaminhado ao JECRIM (Juizado Especial Criminal).

Procurados, Dudu Camargo e o SBT ainda não se pronunciaram sobre o acidente até a publicação desta matéria.