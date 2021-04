Fiuk e Arthur trocam carícias e dão sarrada em Gil em festa no BBB 21

Nesta reta final de Big Brother Brasil 21, a relação entre Gilberto Nogueira, Fiuk e Arthur Picoli está cada vez mais forte. O trisal tem gerados momentos de diversão ao público que acompanha o reality de confinamento da Globo.

Um dos momentos mais divertidos da festa desta madrugada de sábado (24) foi o abraço especial de Arthur e Fiuk na pista de dança. Com temática pet, a festa trouxe muitas recordações e, entre elas, a da famosa brincadeira do sanduíche, que se popularizou na década de 1990 com a música “Sanduíche”, do grupo musical Companhia do Pagode.

“Brasil, estou muito feliz!”, diz Gil ao virar sanduíche de Arthur e Fiuk. Antes disso, o doutorando em economia havia confessado aos dois que estava feliz por vê-los “vigorando sem camisa”. “Tem que aproveitar, né? Não sei se lá fora vou ter isso, não!”, afirma Gilberto após o abraço.

Mas o clima de broteragem pode ser visto entre Arthur e Fiuk. Em determinado momento da festa, os dois também aproveitando para apertar o peitinho um do outro. Ao som de “Me Adora”, de Pitty, os dois começaram a cantar os refrões da música e Fiuk brincou com as orelhas de coelho que Arthur usava.

Na sequência, os dois começaram a trocar carícias ao apertar um o peito do outro. “Deixa eu apertar esse peItinho”, diz Fiuk, que está no Paredão ao lado de Gilberto e Viih Tube.

Em outro momento, na sala, Gilberto ficou se exibindo de cueca para Arthur e Juliette. “Vem cá ver se eu meto o dente na sua bunda. Vem aqui, vem cá. Se você vier aqui, eu mordo sua bunda!”, diz o crossfiteiro ao doutorando em economia.

Na sequência, Arthur deu um tapinha de brincadeira no bumbum de Gilberto. “Ai, que delícia”, diz Gil.