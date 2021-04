Idosa é resgatada pela PM após ser brutalmente agredida pelo marido e filho em Anápolis

Está repercutindo amplamente nas redes sociais, desde o final da noite desta quarta-feira (28), a grave agressão sofrida por uma idosa de 79 anos, que vive em uma fazenda, cerca de 5 km depois da Ala 2 de Anápolis.

Durante à tarde, pouco antes de tudo acontecer, a vítima chegou a procurar um advogado para conversar sobre alguns problemas que enfrentava dentro de casa.

Quando anoiteceu, ela enviou mensagem ao mesmo profissional e começou a ligar várias vezes, pedindo socorro e dizendo que tinha apanhado do marido e do filho.

A idosa é casada há 58 anos e precisou se trancar em um quarto até que o advogado e os policiais militares chegassem para ajudá-la.

Ela contou que as agressões começaram depois que pediu para um rapaz, que estava realizando um trabalho na fazenda, fosse para casa descansar, pois já estava ficando tarde. O filho dela teria se revoltado, alegando que o serviço precisava ser finalizado imediatamente.

“Ai os dois [marido e filho] vieram em cima de mim e me jogaram no chão. Foi horrível. Por isso toda vida eu fui recuando, eles são agressivos mesmo”, contou a vítima, aos prantos, em entrevista ao jornalista Jonathan Cavalcante, da Rádio São Francisco.

A senhora também afirmou que todos os três filhos sabem da agressividade do pai, mas são coniventes porque o companheiro sempre “passou a mão na cabeça deles”.

Chama atenção ainda no caso é que o marido dela, que tem 78 anos, teria tentado todo o tempo intimidar o advogado dela, chegando a expulsá-lo da residência do casal quando chegou com a Polícia Militar.

Já na delegacia, o advogado levou um chute do idoso assim que chegou e, por isso, teve de registrar um outro boletim de ocorrência.

Agora, além de ser autuado pela violência doméstica junto com o filho, o marido da vítima também deverá responder por lesão corporal dolosa.