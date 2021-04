Morre mulher que teve corpo misteriosamente incendiado em Anápolis

Foi confirmado nesta quinta-feira (29) o óbito de Fabiana da Cruz de Souza, de 34 anos, que estava há cerca de quatro dias internada Hospital Estadual de Urgências da Região Noroeste de Goiânia Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL).

De Anápolis, a mulher teve de ser encaminhada para lá depois de sofrer várias queimaduras. Ela chegou a ser socorrida em hospitais locais, mas o quadro era grave e não restou outra opção a não ser levá-la para a capital.

Fabiana era moradora em situação e rua e estaria fazendo uso de drogas com outros usuários, no Feirão do IAPC, na madrugada do dia 25, quando o corpo começou a pegar fogo.

O pai dela, que é idoso e procurou a Polícia Civil para confirmar a morte da mulher, afirmou não saber se as chamas que a atingiram tão repentinamente foram acidentais ou se teriam sido propositais.

O caso, inicialmente, está registrado como morte acidental por queimaduras.