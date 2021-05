Goiás avança e está entre os 10 estados que mais aplicaram 1ª dose contra Covid-19

Goiás está entre as 10 unidades da federação que mais aplicaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19. De acordo com dados absolutos do Ministério da Saúde da última sexta-feira (30), foram vacinadas 905.603 pessoas no território goiano.

Segundo a Governadoria, o avanço no ranking é resultado da intermediação de Ronaldo Caiado (DEM) para que houvesse mais empenho por parte dos gestores municipais de saúde na atualização dos números no sistema oficial de registro. Para o secretário de Saúde, Ismael Alexandrino, “isso mostra o trabalho da gestão e o engajamento das pessoas em relação à campanha”.

O resultado aponta o constante crescimento no ritmo da vacinação em Goiás, que se encontrava na 18ª posição no ranking dos estados que mais imunizaram suas populações no dia 6 de abril deste ano. Na semana seguinte, passou a ocupar o 11º lugar, e, agora, se mantém na décima colocação, atrás de outras unidades da federação mais populosas.

“Desde o início da campanha temos adotado uma logística para entrega ágil das doses. Isso vai possibilitar que Goiás seja um dos primeiros estados a concluir a imunização do grupo dos idosos”, destaca Ismael Alexandrino, pontuando que ainda que nos próximos dias será possível avançar na aplicação da vacina nas pessoas com comorbidades.

Para isso, os municípios deverão informar ao estado se finalizaram os grupos anteriores. “Foi acordado que as cidades precisarão nos comunicar formalmente quando for concluída, de fato, a vacinação das pessoas com mais de 60 anos de idade, trabalhadores da saúde e forças de segurança e salvamento. Após essa comprovação, a aplicação de doses no grupo das comorbidades será imediata”, detalha o secretário.

Ranking de aplicação de primeira dose nos estados

Estado/Pessoas vacinadas (Dose 1)

1 São Paulo 6.225.375

2 Minas Gerais 2.914.654

3 Rio de Janeiro 2.489.410

4 Rio Grande do Sul 2.282.349

5 Bahia 2.162.705

6 Paraná 1.665.091

7 Pernambuco 1.220.457

8 Ceará 1.003.361

9 Santa Catarina 955.163

10 Goiás 905.603

11 Pará 867.291

12 Maranhão 862.613

13 Espírito Santo 681.935

14 Paraíba 646.839

15 Amazonas 545.488

16 Rio Grande do Norte 496.038

17 Alagoas 448.288

18 Mato Grosso do Sul 451.892

19 Mato Grosso 410.129

20 Piauí 392.415

21 Distrito Federal 346.056

22 Sergipe 275.037

23 Tocantins 176.437

24 Rondônia 172.600

25 Acre 95.623

26 Amapá 86.793

27 Roraima 66.767

Total/Brasil: 28.779.642