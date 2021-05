Homem é encontrado morto dentro do banheiro de casa, em Anápolis

Uma grande movimentação de viaturas pôde ser percebida na manhã desta segunda-feira (03), no loteamento Guanabara, nas proximidades da Ala 2 de Anápolis.

Isso porque uma mulher precisou acionar a Polícia Militar depois de chegar na casa de um primo e perceber que algo estava errado.

Ela então passou pelos cômodos da residência e acabou o encontrando caído, sem nenhum sinal vital, no chão do banheiro.

O homem tinha 38 anos e foi identificado como Hélio Antônio de Souza.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também foi chamado para constatar o óbito. No corpo não havia nenhuma marca de violência.

O Instituto Médico Legal (IML) esteve no local para fazer o recolhimento do cadáver e um laudo deverá apontar a causa exata do óbito.