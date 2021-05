É o governo que tem de socorrer trabalhadores e microempresários neste momento de crise

Após a crise econômica gerada pela pandemia, o mercado de trabalho foi fortemente impactado. No Brasil houve queda significante de empregos formais, informais e aumento do número daqueles que desistiram de buscar trabalho, porque perderam a expectativa.

Especialistas apontam que a queda de emprego foi muito maior entre trabalhadores informais do que entre trabalhadores formais. E a grande questão é que os trabalhadores informais não têm respaldo legal que garanta seus direitos, ou seja, ficam sem acesso à proteção social que os empregados formais possuem.

Esses dados revelam também que quem está sendo mais prejudicado são os trabalhadores menos qualificados, gerando uma desigualdade significante no mercado de trabalho.

É urgente por parte do governo um socorro para esses trabalhadores, estendendo a micros, pequenos e médios empresários, pois as ações realizadas até o momento foram lentas e insignificantes, aumentando o sofrimento dos mais vulneráveis e retardando o processo de recuperação econômica.

Diante do cenário atual se faz necessário ter disciplina, foco e persistência na busca da recolocação no mercado de trabalho, ajustando as pretensões salariais à nova realidade e desenvolvendo competências e qualificações importantes para o momento.

A capacidade de se adaptar às mudanças e de se reinventarem são primordiais para a retomada de micro, pequenas e médias empresas. Mais do que isso, a proatividade e o otimismo serão imprescindíveis para vencermos as incertezas e superarmos essa crise.

Márcio Corrêa é empresário e odontólogo. Preside o Diretório Municipal do MDB em Anápolis. Escreve todas as segundas-feiras. Siga-o no Instagram.