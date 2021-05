PRF se pronuncia sobre policial morto pela namorada em Anápolis

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou nota à imprensa, no final da manhã desta terça-feira (04), lamentando a morte do policial Igor de Aquino, de 41 anos, que morreu em um condomínio, no Centro de Anápolis, no início da madrugada.

Ele estava na corporação desde 2005 e já havia trabalhado nas delegacias de Jataí e Rio Verde. Atualmente, atuava na delegacia de Goiânia.

O agente estava de folga quando foi atingido por um disparo de arma de fogo, por volta de 00h30, que foi efetuado pela namorada, de 29 anos.

Vizinhos se assustaram com o barulho e ouviram a moça chorando. Acionada, a Polícia Militar esteve no local e encontrou a jovem no corredor e Igor caído no chão da sala, com um ferimento na testa.

O Portal 6 apurou que a companheira foi encaminhada à Central de Flagrantes e revelou que os dois tinham o costume de fazer brincadeiras com a pistola. Nesta noite, em especial, o policial teria tirado as munições e pedido para que a namorada apertasse o gatilho.

Essa versão ainda será apurada pelo Grupo de Investigação de Homicídios (GIH). A PRF também informou que está acompanhando o andamento do caso, que foi registrado como homicídio simples.

Veja na íntegra a nota da PRF