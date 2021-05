Prefeitura anuncia obras em 18 importantes ruas e avenidas de Anápolis

A Prefeitura de Anápolis anunciou nesta quinta-feira (06) que dará início nos próximos dias a quase 14 quilômetros de recapeamento, divididos em 18 importantes ruas e avenidas da cidade.

Os trabalhos envolvem 15 bairros e, segundo o prefeito Roberto Naves (PP), a condição da malha asfáltica foi determinante para a escolha do recondicionamento das vias.

“Ao fazer o recapeamento em vias tão importantes em microrregiões de ligações de bairros ou mesmo de pontos comerciais, estamos dando mais qualidade de vida à população, fluidez no trânsito e maior tempo de vida para o asfalto”, disse.

Titular da Secretaria Municipal de Obras e Serviços e Urbanos, Francisco Lacerda explica que o investimento é de R$ 4.646.311,98 e que até o meio do mês homens já devem estar nas ruas.

“É o tempo para a empresa [que ganhou o contrato] fazer a mobilização de contratação de mão de obra e demais equipamentos”, pontua.

Neste meio tempo, a equipe da Secretaria de Meio Ambiente vai percorrer todas as ruas onde o serviço será feito para podar as árvores que possam atrapalhar o andamento do recapeamento.

Confira a lista das ruas que serão recapeadas

Avenida Joaquim Carrijo – Vila Fabril

Avenida Matadouro Industrial – Vila Fabril

Rua Dona Amélia Morais e Almeida – Bairro São José

Rua Silvânia – Vila Jaiara/Anexo Itamaraty

Rua do Estado – Vila Jaiara

Rua Londrina – Vila Jaiara

Avenida Souzânia – Residencial Palmeiras/Nova Vila Jaiara/Adriana Parque/Jandaia

Avenida Patrícia – Adriana Parque

Rua Alessandra – Adriana Parque

Avenida Marechal Gouvêia – Vila Jaiara

Avenida 25 – Residencial das Flores

Avenida do Estado – Jardim dos Ipês/Recanto do Sol/Vila Norte/Residencial das Flores

Avenida Perimetral – Parque Residencial das Flores/Vila Norte

Rua Professora Idalina Mazzitelli j- Jardim das Américas 3ª etapa

Rua Almiro de Amorim – Residencial Araguaia

Avenida João Florentino – Residencial Araguaia

Avenida Sócrates Mardochen Diniz – Jardim Gonçalves/Bairro Santo André

Rua Cruzeiro do Sul – Jardim Alvorada

Galerias de água pluvial no Residencial dos Trabalhadores

Há décadas, por conta da falta de galerias pluviais, basta uma chuva um pouco mais consistente para que moradores de algumas ruas do Residencial do Trabalhador fiquem apreensivos. Entretanto, com a chegada do fim do período chuvoso, a Prefeitura também informou que vai executar a construção de galerias pluviais nas ruas RT 07, RT 18, RT 20, RT 22 e RT 26.