Filha usou a própria festa para mostrar que namorado e a mãe eram amantes

Está repercutindo nas redes sociais as imagens de uma jovem que organizou uma verdadeira festa para anunciar, na frente de familiares e amigos, ter sido traída.

O vídeo, divulgado inicialmente no Tik Tok e depois no YouTube, é de dezembro de 2020, mas está sendo compartilhado por milhares de internautas nos últimos dias.

Tudo ocorreu no aniversário da mãe dela, que foi chamada na frente dos convidados para receber uma homenagem, já que não havia ganhado, no passado, uma comemoração de 15 anos.

Depois de abraços e música ao vivo, a filha, com muita calma, convida o companheiro para se aproximar também e começa a relatar que estava suspeitando de “umas coisas”.

Com um celular na mão, a jovem compartilha um print com os integrantes da festa mostrando que a mãe estaria tendo um caso com o namorado dela e os dois até planejavam uma viagem juntos.

“Você é meu namorado e ela é minha mãe. E ainda assim fizeram coisas horríveis. Você é minha mãe, como você pode fazer isso?”, questionou a garota.

Surpreso, o rapaz que se envolveu com genitora e filha até tenta em vão impedir que a situação continuasse sendo gravada.

Sem se sentir intimidada, a moça ainda diz que organizou a festa para o ‘casal’. Em seguida, encerra o discurso se despedindo de todos os presentes, que ficaram perplexos.

Veja o vídeo