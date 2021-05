Empresa tem quase 30 vagas abertas para recrutar funcionários em Anápolis

A empresa de RH Alcântara Consultoria está com uma grande seleção aberta para recrutar funcionários de Anápolis para trabalhar como Analista Administrativo, Desenvolvedor, Ferramenteiro e Técnico de Segurança.

Para Analista Administrativo é preciso apenas ter experiência com rotinas de DP e financeiro e Excel intermediário. O salário é de R$ 2.500, além de vale alimentação, assiduidade e vale transporte ou ajuda de custo.

Para Desenvolvedor são 15 vagas para profissionais que tenham experiência com a linguagem C#, C++, .Net e JAVA. O trabalho será remoto e o salário varia de R$ 3 mil até R$ 8 mil.

Para Ferramenteiro há 09 vagas e podem participar da seleção pessoas que tenham experiência como torneiro mecânico, mecânico de usinagem, fresador, ajustador mecânico, metrologista e áreas afins.

Nesta função, o salário é de R$ 2.714,24 e os selecionados também terão plano de saúde e odontológico, vale alimentação, assiduidade, seguro de vida, convênio farmácia, vale transporte e refeição.

Já para Técnico de Segurança é preciso curso técnico de segurança do trabalho, conhecimento em pacote office e experiência.

O salário para este cargo não foi definido, mas o contratado terá plano de saúde e odontológico, vale alimentação, assiduidade, seguro de vida, convênio farmácia, vale transporte e refeição.

Os interessados em participar da seleção devem fazer um cadastro no site alcantaraconsultoria.psc.br e anexar o currículo na função desejada.