Francisco Severo defende concertação social na UEG e mais autonomia às coordenações de curso

O professor Francisco Severo abriu a série de entrevistas do Portal 6 com os candidatos à reitoria da Universidade Estadual de Goiás (UEG), que ocorrerá em junho.

Titular do curso de Administração em Luziânia, ele está na instituição desde 1999 e disputa o cargo pela segunda vez.

Severo esteve na redação nesta segunda-feira (10) e destacou que se alcançar o posto pretende promover uma concertação entre a universidade, o Governo do Estado e a sociedade goiana para definir os objetivos e projetos que a instituição adotará em médio e longo prazo.

Ele também defende mais autonomia pedagógica às coordenações de cursos.

Crítico da reforma administrativa implementada na UEG, Severo publicou recentemente uma coletânea de artigos que produziu a partir de uma pesquisa liderada por ele para acompanhar este processo.

O doutor pela Universidade de São Paulo (USP) diz que não se define como um candidato de oposição e que já está fazendo um trabalho de visitas à autoridades governamentais para buscar apoios.

A íntegra da entrevista, que foi transmitida ao vivo nas redes sociais e no canal do Youtube do Portal 6, pode ser conferida a seguir.