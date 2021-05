Mulher aciona a polícia após vizinho ameaçar colocar fogo no apartamento dela

A noite de quarta-feira (12) foi de gritaria e confusão em um prédio residencial da Rua A, na Vila Santa Isabel, bairro da região Norte de Anápolis.

Além de xingar sem motivos a vizinha que mora ao lado com diversos palavrões, um homem de 58 anos ameaçou colocar fogo no apartamento dela.

Com medo, restou a jovem de 29 anos ligar para a Polícia Militar antes que os ânimos aumentassem ainda mais e o rapaz cumprisse a promessa.

No local, a guarnição conversou com as partes envolvidas e o morador negou que realmente quisesse incendiar a residência.

A vítima foi orientada a ficar em alerta e o autor foi instado a assinar um termo se comprometendo a comparecer em juízo para responder pelas ameaças.