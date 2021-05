Clínica de reabilitação é fechada e responsáveis presos por cárcere privado em Anápolis

Os responsáveis pela Palmeiras Clínicas foram encaminhados à cadeia pública pública de Anápolis nesta sexta-feira (14) depois de serem presos em flagrante pela Polícia Civil (PC).

Em diligências na clínica de reabilitação, instalada Sítio de Recreio Jardim Boa Vista, os agentes do 5º DP confirmaram que haviam pacientes em situação de cárcere privado no local.

A averiguação ocorreu na quinta-feira (13) e durante a oitiva informal um dos pacientes chegou a dizer que, sem aguentar mais ficar lá, tentou fugir há cerca de 20 dias, mas que foi capturado novamente.

“Diante do contexto de flagrante delito, foi dado voz de prisão aos responsáveis da clínica pelo crime de cárcere privado na modalidade qualificada por manter a vítima privada da liberdade por período superior a 15 dias”, informou à PC em comunicado à imprensa.

Como a identidade deles não foi divulgada, o Portal 6 não conseguiu confirmar se os presos já têm defesa constituída.

A Palmeiras Clínicas foi fechada e a Polícia Militar (PM) entrou em ação, junto com o Núcleo Regional de Psicologia da PC, para devolver as dezenas de pacientes em cárcere no local às suas respectivas famílias.