Veja os pontos de vacinação contra a Covid-19 em Anápolis nesta segunda-feira (17)

A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) continua nesta segunda-feira (17) a força-tarefa iniciada no final de semana para aplicar as doses disponíveis da Pfizer, AstraZeneca e CoronaVac.

As gestantes, puérperas e imunossuprimidos poderão se vacinar em dois locais: no Ginásio Internacional Newton de Faria, em esquema drive-thru, e na unidade de saúde do Arco-Íris, para pedestres. Esses três grupos serão imunizados com a Pfizer, que exige sala climatizada para aplicação.

Pessoas que receberam a primeira dose da CoronaVac até o último dia 05 de abril podem procurar seis postos de vacinação para receber a segunda dose.

São eles: ginásio da UniEVANGÉLICA, Banco de Leite e unidade de saúde Santa Maria de Nazareth, no caso de pedestres, e CMTT e unidades de saúde do JK e Anexo Itamaraty, para quem estiver de carro (drive-thru).

Nos mesmos pontos destinados à vacinação com a CoronaVac, também será aplicada a AstraZeneca para os maiores de 18 anos que sejam portadores de comorbidades, síndrome de Down e pessoas com deficiência cadastrados no Benefício de Prestação Continuada (BPC).