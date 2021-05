Isoeste Metálica lança instituto com o propósito de acolher e transformar a vida de pessoas

Uma das empresas do Grupo Isoeste, fundado em 1983, a Isoeste Metálica se destaca não apenas na transformação do aço em soluções de engenharia, mas também na preocupação com seus colaboradores e com a sociedade em geral.

A empresa deu mais um passo para demonstrar o quanto está preocupada com a qualidade de vida de muitas famílias que vivem em situação de vulnerabilidade. E nesta terça-feira (18), um grande sonho da empresa foi realizado com o lançamento do Instituto Abraço.

Esse instituto será o braço social da Isoeste Metálica, que trabalhará para melhorar a qualidade de vida de pessoas que precisam de apoio para ter acesso a direitos básicos, como moradia e educação.

O objetivo é unir o voluntariado corporativo e apostar em novas contratações para dedicação ao Instituto, como a Genial Projetos, empresa reconhecida internacionalmente na área de projetos que está realizando todo o planejamento estratégico.

“Quando vemos uma pessoa em uma situação vulnerável, é impossível ficarmos indiferentes, sabendo que podemos fazer nossa parte para tentar mudar sua vida. Acho que é nosso papel, não só por obrigação, mas por amor. É ter empatia e sentir a dor do outro”, explicou Túlio Benedetti, presidente do Instituto Abraço.

A equipe da Isoeste Metálica planeja atuar com projetos sociais em várias frentes: capacitação profissional para jovens que desejam trabalhar na empresa, troca de telhados para famílias vulneráveis de Anápolis, bolsa de esporte para jovens, horta comunitária para comunidades Kalungas no Norte de Goiás e apoio à Casa Amparo (casa de apoio para pacientes com câncer).

“Também vamos destinar parte da verba das vendas de um produto para o Instituto. A expectativa é não perder tempo e gerar mais valor na vida das pessoas”, afirmou Túlio.

Futuro

Sócia da empresa, Maria Helena Benedetti revela que seu maior desejo é deixar como legado a transformação de vidas.

“Temos entendido que o amor não pode ser desvinculado da ação. Se você não faz nada para justificar o amor, ele fica muito abstrato. Temos trabalhado e visto as sementes dando frutos”, disse.

“Vejo no futuro as pessoas que estavam às margens da sociedade tendo oportunidades. Às vezes, a pessoa tem uma história sofrida e, com o Instituto, podem receber a oportunidade de trabalhar, gerar emprego e cuidar da família”, finalizou.

Homenagem

O dia do lançamento do Instituto Abraço também tem um significado especial para todos da Isoeste. É nesta data que um dos fundadores, Amélio Benedetti, estaria completando 68 anos.

Foi ele quem inspirou muitas pessoas a atuarem com ações sociais e criou parte dos projetos que hoje são geridos pela Igreja Batista Central de Anápolis (IBCA). Ele faleceu no final de 2015.