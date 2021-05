Jovens vão parar na delegacia após conta de quase R$ 9 mil em prostíbulo do Jundiaí

A noite desta segunda-feira (17) foi de muita confusão em uma famosa casa de massagens do Jundiaí, bairro nobre localizado na região Central de Anápolis.

O Portal 6 apurou que tudo aconteceu depois que três jovens, com idades entre 27 e 29 anos, estiveram no local para consumir bebidas alcoólicas e solicitaram os serviços das massagistas.

Na ocasião, teriam oferecido bebidas alcoólicas para as moças e sido avisados que, como eles haviam feito o ‘convite’, o consumo delas seria de responsabilidade deles.

Ao final da diversão, os rapazes pediram a conta e se revoltaram ao saber que teriam de pagar R$ 8.330. Eles afirmaram que não liberariam tanto dinheiro porque os valores estavam exorbitantes e não condiziam com o que foi consumido.

A reportagem teve acesso com exclusividade à comanda dos clientes, que mostra tudo o que pediram enquanto estavam aproveitando a noite com as garotas.

A Polícia Militar precisou ser acionada para resolver o problema e encaminhou todos os envolvidos para a Central de Flagrantes da Polícia Civil.

Antes de serem apresentados ao delegado plantonista, no entanto, a dona da casa de massagem fez um acordo com os clientes para que pagassem R$ 5 mil pelos serviços prestados e sem a necessidade de registro criminal.