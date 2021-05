Estudantes de Anápolis vão receber novos kits de alimentação

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) anunciou nesta quinta-feira (20) que está fazendo a distribuição de novos kits com alimentos da merenda escolar aos estudantes da rede, em Anápolis.

As unidades de ensino receberam mais de 10 mil kits e farão contato com as famílias para agendar a entrega. Os alimentos foram adquiridos com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e com recursos do Tesouro Municipal.

O perfil dos beneficiários são estudantes do Programa Bolsa Família e também aqueles com maior vulnerabilidade social, identificados por meio de busca ativa realizada pela equipe escolar. Foi utilizada como base para montagem a quantidade média de alimentos que cada estudante consumiria na escola, caso as aulas não estivessem suspensas devido à pandemia. “Os kits estão sendo entregues aos alunos em estado de vulnerabilidade social e veem na escola um local de aprendizagem, alimentação e inclusão social”, frisa o prefeito Roberto Naves.

A Secretaria Municipal de Educação iniciou em janeiro o processo de aquisição dos kits. “Após trâmites legais necessários, assumimos o compromisso de realizar mensalmente a entrega do kit merenda”, aponta a responsável pela pasta, Eerizania de Freitas, sobre a distribuição que acontecerá até 21 de maio.

A estudante da Escola Municipal Luiz Carlos Bizinotto, Yasmim Camargo, ficou feliz por ter esse complemento da alimentação. “É muito bom receber o kit merenda. Ele ajuda na nossa mesa, porque tem dia que falta as coisas em casa”, afirma a estudante de 12 anos.

As nutricionistas da merenda escolar planejaram um kit balanceado e rico em valores nutricionais, que é composto por frutas, legumes, arroz, feijão, sardinha, macarrão e leite. “São alimentos básicos para uma boa nutrição dos estudantes. É importante, também, não esquecer de realizar a higienização das embalagens e das frutas e verduras, assim como lavar bem as mãos antes de consumir”, ressalta a nutricionista, Elvira Valentim. Para mais informações, entre em contato pelo 0800-6478-520.