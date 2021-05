Homem faz crueldade com as filhas para ‘torturar’ esposa e agora arcará com as consequências

Já foi encaminhado para o Centro de Inserção Social Monsenhor Luiz Ilc, a cadeia pública de Anápolis, o homem de 42 anos que foi preso nesta quinta-feira (20) durante uma ação policial.

De acordo com a Polícia Civil, foi feita uma denúncia de que ele estaria injuriando e fazendo uma série de ameaças graves contra a companheira, de 30 anos.

Não satisfeito, ainda teria mantido as filhas pequenas do casal em cárcere privado. O objetivo era que, se a mãe visse as meninas naquelas condições, ficaria desesperada e retiraria a denúncia de violência doméstica.

Quando o suspeito foi localizado, ele ainda estava com um carro irregular, que foi apreendido e levado para o Centro Pátio.

Toda a operação para detenção do homem foi comandada pela delegada Marisleide Santos, com apoio da Patrulha Maria da Penha e policiais civis da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) e da 3º Delegacia Regional de Polícia.