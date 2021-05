Pais entram no quarto do filho e se apavoram ao encontrarem cobra gigante em cima da cama

Imagine entrar no quarto do filho e descobrir que a cama em que ele dorme foi usada como refúgio contra o frio por uma grande píton? Foi o que aconteceu com uma família australiana.

O caso foi compartilhado na madrugada desta sexta-feira (21) pelo capturador de animais silvestres Stuart McKenzie, que foi acionado para fazer o resgate do réptil e já é conhecido por registrar os casos mais complexos que atende.

O profissional relatou nas redes sociais que a cobra se deitou em cima de um cobertor elétrico, que seria usado para amenizar as temperaturas baixas que estão sendo registradas na região.

“A cobra pensou que iria aproveitar ao máximo o calor durante este tempo frio. Que beleza absoluta!”, afirmou Stuart.

O vídeo feito pelo profissional é tão impressionante que, em poucas horas e até o momento desta publicação, já havia sido visto por mais de 384 mil pessoas.

Achando graça da situação, o capturador ainda afirmou que, agora, os cobertores elétricos da residência provavelmente ficarão desligados durante o dia para não atrair outras cobras.

O animal não apresentava nenhum ferimento e foi levado de volta para a natureza.