Prefeitura de Anápolis divulga os grupos que poderão se vacinar com a Pfizer neste final de semana

A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) realizará nesta final de semana uma mobilização para aplicar as doses da vacina Pfizer contra a Covid-19, em Anápolis.

“Os frascos podem ser guardados por até 14 dias, mas após a retirada do congelador deve ser armazenada apenas por cinco dias”, lembrou o titular da pasta Júlio César Spíndola.

“Por isso, a Prefeitura optou por um esquema mais intenso que permite a dispensação de forma ágil e segura”, completou.

Segundo Júlio, poderão ser imunizados neste sábado (22) e domingo (23) gestantes, puérperas (45 dias pós-parto) e pessoas com comorbidades. Confira a lista:

Diabetes mellitus

Pneumopatias crônicas graves

Insuficiência cardíaca (IC)

Cor-pulmonale e hipertensão pulmonar

Cardiopatia hipertensiva

Síndromes coronarianas

Valvopatias

Miocardiopatias e pericardiopatias

Doenças da aorta, dos grandes vasos e fístulas arteriovenosas

Arritmias cardíacas

Cardiopatias congênita no adulto

Próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados

Doença cerebrovascular

Doença renal crônica

Imunossuprimidos

Hemoglobinopatias graves

Obesidade mórbida

Síndrome de Down

Cirrose hepática

Deficiência permanente com ou sem BPC

A vacinação acontece no Ginásio Internacional Newton de Faria (drive-thru) e unidades de saúde do Arco-Íris e São José, para pedestres, das 08h às 16h.