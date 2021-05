Asilo em Anápolis passa por surto de Covid-19; dois idosos já morreram

Localizado no bairro Jundiaí, o Abrigo dos Velhos passa por uma situação crítica.

Dos cerca de 80 idosos assistidos pela instituição, pelo menos 30 testaram positivo para o novo coronavírus e os demais, muitos com sintomas de Covid-19, aguardam o resultado de testes laboratoriais.

O surto, infelizmente, já fez vítimas fatais. Nos últimos dias, faceleceram dois internos que estavam na UTI. Outros dez estão hospitalizados.

Muitos servidores que lidam diretamente com os idosos também estão doentes e afastados.

Chama a atenção o fato de que toda a comunidade do Abrigo dos Velhos já ter sido vacinada com as duas doses. O imunizante recebido foi a CoronaVac.