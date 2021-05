Bolsonaro manda recado para quem está insatisfeito com o Governo: “Tem Lula em 2022”

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) foi cobrado nesta terça-feira (25) por uma apoiadora na porta do Palácio do Planalto para iniciar uma “ação mais enérgica” com o uso das Forças Armadas.

Ela afirmou que a população está “sofrendo na mão daqueles demônios” e questionou o chefe do Executivo.

Em resposta, Bolsonaro citou as eleições de 2022 e seu concorrente: “Quem não está contente comigo, tem Lula em 2022”.

“Ditadura não é comigo”, completou o presidente após questionar em quem a apoiadora votou nos últimos 30 anos: “Você passou 30 anos votando em quem? 30 anos votando em que tipo de gente? Calma lá”.

A conversa foi registrada em vídeo e publicada nas redes sociais. Bolsonaro ainda cita o golpe militar de 1964.

“Tem algum posicionamento a favor do 31 de março de 1964? Tem alguma posição tua?”, perguntou à apoiadora. “Não vou debater, não”, concluiu.