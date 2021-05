OVG prorroga prazo para estudantes que precisam de bolsas para faculdade

A Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) prorrogou para a próxima segunda-feira (31) o prazo para que os estudantes interessados em concorrer ao benefício do Programa Universitário do Bem (ProBem) façam suas inscrições no Cadastro Único (CadÚnico), do Governo Federal.

A solicitação pode ser feita nos Centro de Referência de Assistência Social (Cras), Núcleo de Assistência Social (NAS) ou posto de atendimento do município. Segundo a diretora de Programas Especiais da OVG, Rúbia Prado, a inscrição no CadÚnico é obrigatória.

“Como o CadÚnico é um instrumento que identifica e caracteriza as famílias em situação de vulnerabilidade social, o adotamos como fonte de dados para o ProBem. Sem o cadastro, não conseguimos fazer a avaliação do estudante e, consequentemente, conceder a bolsa de estudos”, afirma.

Já a inscrição para o ProBem será de 25 de junho a 16 de julho de 2021, no site da OVG. Serão ofertadas 5 mil bolsas. A previsão é de que o resultado final seja divulgado no dia 2 de agosto de 2021. Os estudantes contemplados vão receber o benefício no segundo semestre deste ano, com bolsas que custeiam 50% (bolsa parcial) ou 100% (bolsa integral) do valor da mensalidade.

Sancionado pelo governador Ronaldo Caiado (DEM) em janeiro de 2021, o programa tem o objetivo de ampliar a capacidade de atendimento aos mais vulneráveis, ao trazer mais segurança ao processo de seleção, elevar o potencial de redução das desigualdades sociais por meio do acesso ao ensino superior e promover o alinhamento às demandas por mão de obra qualificada no Estado.

A iniciativa destinará 33% das vagas, ou seja, 1.650 bolsas para os cursos das chamadas profissões do futuro e para aquelas áreas de formação que atendam às demandas por mão de obra em todas as regiões do Estado. O ProBem também abrirá portas para participação em ações sociais, qualificação e estágios por meio do Banco de Oportunidades.