Bebê sapeca foi resgatado pelos Bombeiros após ficar preso em banheiro

Um pai e uma mãe passaram momentos de verdadeira aflição e medo na manhã deste domingo (30).

Isso porque o filho deles, um bebê de apenas um aninho de idade, ficou preso dentro do banheiro do apartamento, localizado em um edifício residencial no Parque dos Pirineus, bairro da região Noroeste de Anápolis.

O casal tentou de tudo para abrir a porta, mas não obtiveram nenhum sucesso.

A única alternativa foi ligar e pedir socorro para o Corpo de Bombeiros.

A corporação se mobilizou rapidamente e logo chegou até o local para realizar o resgate.

Os militares precisaram entrar pela janela, já que a porta não abria, e logo descobriram o porquê.

O bebê abriu uma das gavetas do cômodo, bloqueando totalmente a abertura da porta.

Felizmente, nada de ruim aconteceu e a criança foi resgatada e devolvida ao cuidado dos pais sem nenhum ferimento aparente.