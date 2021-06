Governo Federal bate o martelo e escolhe Goiás para receber partidas da Copa América

Martelo batido. O Brasil será sede para a edição de 2021 da Copa América. Apesar de ter sido anunciada pela Conmebol na última segunda-feira (31), a informação ainda não havia sido confirmada pelo Governo Federal.

O ministro-chefe da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, usou as redes sociais para confirmar a realização do evento e divulgar quais estados receberão jogos do torneio.

Goiás foi escolhido junto com Rio de Janeiro, Mato Grosso, e Distrito Federal.

“O Brasil que sedia jogos da Libertadores, Sul-Americana, sem falar nos campeonatos estaduais e brasileiro, não poderia virar as costas para um campeonato tradicional como este”, justificou Ramos.

Vale lembrar que país já contabiliza 465.199 mortes pela Covid-19 e mais de 16 milhões de infectados. A comunidade médica alerta para o perigo de crescimento da disseminação do vírus durante o evento.