Igreja ‘diferentona’ de Anápolis receberá visita de Jair Bolsonaro em culto

A direção da Church In Connection, igreja evangélica diferentona da Avenida Brasil Sul, em Anápolis, já recebeu a sinalização de que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) participará de um dos cultos da congregação nos próximos dias.

A iniciativa faz parte do reforço do presidente da República em aliar a imagem à dos evangélicos, que juntamente com militares e ruralistas compõe a maior base do eleitorado conservador no país.

Outras lideranças religiosas locais, em conversa com a seção Rápidas do Portal 6, reservaram que não vêm nenhum problema na visita de Bolsonaro e, possivelmente, prestigiarão a celebração que ele participará.

“Será até uma forma de desfazer uma imagem de que somos contra essa igreja na cidade”, disse um deles.