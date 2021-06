Com novas doses, vacinação com a Pfizer é retomada em Anápolis para grávidas e puérperas

A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) anunciou que recebeu novas doses e está retomando nesta segunda-feira (07) a vacinação contra Covid-19 para grávidas e puérperas com o imunizante da Pfizer.

Além deste grupo, receberão as mesmas doses pessoas que sejam portadoras de comorbidades, síndrome de Down e deficiência permanente e estejam cadastradas mediante laudo de comprovação.

Por necessitar de um resfriamento maior que as demais, a Pfizer será aplicada em apenas três postos de vacinação: Ginásio Internacional Newton de Faria (drive-thru) e unidades de saúde do Arco-Íris e Bairro de Lourdes (pedestres).

Já as doses da AstraZeneca continuam sendo ofertadas no UniEvangélica, Banco de Leite e unidade de saúde Santa Maria de Nazareth para pedestres; e em sistema drive-thru na CMTT e unidades de saúde do JK e Anexo Itamaraty.

Podem tomar essa vacina as pessoas com idade igual ou superior a 55 anos, profissionais da saúde, da educação e da segurança, além de trabalhadores aeroviários e portuários.

A vacinação acontece das 08h às 16h e o cadastro também está aberto no site vacina.anapolis.go.gov.br/cadastrar para todos que tenham 50 anos ou mais.

Desde que foi iniciada a imunização em Anápolis, 103.093 pessoas se vacinaram com a primeira dose e 44.184 já receberam a segunda.