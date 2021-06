Em “guerra”, adolescente quis ostentar no WhatsApp e recebeu visita da PM em Anápolis

Um adolescente de 16 anos teve de ser apreendido pela Polícia Militar, neste domingo (06), no Residencial do Cerrado, em Anápolis.

Os agentes chegaram até o endereço depois de uma denúncia anônima que apontava que o menor estaria ostentando fotos de arma de fogo através do WhatsApp.

No local, os militares foram recebidos pela mãe do garoto, que permitiu que entrassem na casa para fazer uma busca. Dentro do quarto do adolescente, embaixo de uma cama, estava uma garrucha com numeração e modelo raspados.

Questionado sobre a arma, o menor disse que adquiriu o objeto por R$ 1 mil, em uma casa nas proximidades, para se proteger de uma ‘guerra’ com um outro rapaz.

Ele foi encaminhado à Central de Flagrantes e deverá responder por ato infracional análogo a porte ilegal de arma de fogo.