O acidente que levou morador de Anápolis a conseguir indenização e salário vitalício

Morador de Anápolis, Ednaldo Moreira de Oliveira deverá receber do Estado de Goiás uma indenização de R$ 60 mil pelo acidente que ele sofreu no ano de 2012 no perímetro urbano da GO-330, na altura do Industrial Munir Calixto.

A decisão foi dada em segunda instância e proferida por unanimidade entre os desembargadores da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO).

Os magistrados também concederam a Ednaldo uma reparação no valor de R$ 25 mil pelos danos estéticos sofridos, uma vez que ele ficou paraplégico.

Conforme os autos, a vítima se desequilibrou da moto por causa dos buracos próximo aos trilhos de trem de ferro que atravessam a rodovia.

Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e deu entrada no Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA) com graves fraturas e lesões, além paraplegia flácida.

O diagnóstico de paraplegia veio após cirurgias para evitar a sequela.

Com informações do TJGO