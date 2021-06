Coronavac para crianças: idade para início da imunização já foi definida por laboratório

A China se prepara para vacinar crianças a partir dos três anos de idade contra a Covid, o que deve fazer do país o primeiro do mundo a imunizar nesta faixa etária, anunciou um porta-voz do laboratório farmacêutico Sinovac, que produz a vacina Coronavac.

“Foi aprovado o uso da vacina da Sinovac nos últimos dias para a faixa dos três aos 17 anos”, declarou o porta-voz, sem informar exatamente quando serão aplicadas as primeiras doses.

O laboratório concluiu os testes clínicos em crianças e adolescentes, e os resultados devem ser publicados pela revista britânica The Lancet, acrescentou.

O país já administrou quase 800 milhões de doses de vacinas, até agora apenas em pessoas com mais de 18 anos. Pequim, que praticamente erradicou a epidemia em seu território desde maio de 2020, espera poder vacinar ao menos 70% de sua população até o fim do ano, ou seja 1 bilhão de habitantes.

Além da Coronavac, da Sinovac (administrada em duas doses), a China aplica os imunizantes da Sinopharm (duas doses) e Cansino Biologics (uma dose).

As vacinas da Sinovac e da Sinopharm já receberam a aprovação da OMS (Organização Mundial da Saúde) para administração em adultos.

Em outros continentes, União Europeia (UE), Reino Unido e Estados Unidos aprovaram o uso da vacina da Pfizer/BioNTech a partir dos 12 anos.