Preso o casal que assassinou homem após briga por doses de pinga em Anápolis

Um casal de jovens, suspeito de assassinar um homem em Anápolis, foi preso nesta quarta-feira (09) em Xinguara, no Pará.

Segundo a Polícia Civil (PC), o crime ocorreu em outubro de 2020 em frente a um bar situado no Arco Verde, bairro da região Leste da cidade. A vítima foi Marcos Eder Peter Araújo Silva, de 41 anos.

O Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) concluiu que tudo começou quando o rapaz, de 22 anos, discutia com um amigo de Marcos dentro do bar por conta de doses de pinga.

Marcos teria interferido na discussão e o suspeito deixado o local para em seguida retornar com uma faca. Instigado pela namorada, de 21 anos, ele esfaqueou Marcos no peito e nas costas, levando a vítima a óbito no estabelecimento.

Foi com apoio da inteligência da PC, além da Polícia Militar (PM) do Pará, que os dois foram localizados no estado na Região Norte. Agora terão que responder pelo crime.