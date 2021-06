Em decisão, juíza de Anápolis faz elogio emocionante a advogado que não resistiu à Covid-19

Titular da 1ª Vara de Família e Sucessões de Anápolis, a juíza Marianna Azevedo Lima Siloto usou uma sentença recente para homenagear o advogado Péricles Gioseffi.

Idoso, o profissional faleceu há dois meses de Covid-19 e mesmo internado fez questão de participar de uma audiência judicial. O caso foi repercutido no perfil da OAB Anápolis no Instagram.

“Lúcido, embora debilitado, cumpriu seu papel na audiência realizada de forma remota, mesmo cheio de tubos e aparelhos”, mencionou a entidade de classe.

Para Marianna Azevedo Lima Siloto, o esforço sobre-humano do advogado já marcou a carreira dela como magistrada.

“Aproveitando o ensejo, registro a gratidão por todo o serviço prestado pelo saudoso Dr. Péricles Giuseppi, que sempre atendeu ao chamado da Justiça com um impecável profissionalismo e zelo, contribuindo sempre com alegria e disposição para a efetiva prestação jurisdicional. Ainda me lembro do último dia e que nos vimos em uma audiência judicial a qual ele, mesmo já internado, se fez presente ao ato, foi uma das cenas que mais me tocaram em tantos anos de magistratura”, escreveu a juíza.