Em Anápolis, confusão por causa de aluguel atrasado só terminou com a chegada da PM

Policiais militares se deslocaram até a Vila Jaiara, na região Norte de Anápolis, na noite deste domingo (13), para resolver uma complicada confusão por causa de um pagamento em atraso de aluguel.

Quem acionou a corporação foi um homem de 56 anos, que relatou ter chegado em casa e sido proibido de entrar pelo proprietário do imóvel, um senhor de 72 anos.

Assim que as viaturas encontraram o endereço, o idoso contou que o inquilino já estava com o pagamento atrasado há dois meses e, por isso, não queria que ele continuasse morando no imóvel.

Para colocar um fim em toda a discussão e evitar que algo pior pudesse acontecer, os dois envolvidos foram orientados pelos policiais e aceitaram entrar em um acordo.

Como o idoso garantiu que não quer seguir com a locação da casa, o homem foi liberado para ficar nela pelo prazo de uma semana para tirar de lá todos os pertences dele.

Como ambos acataram a negociação sem maiores problemas, apenas foram liberados pelos agentes, sem a necessidade de encaminhamento para Central de Flagrantes.